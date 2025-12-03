Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 03 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

ULS acusadas de "falta de vontade" para implementar dispensa de medicamentos

03 dez, 2025 - 06:30 • Anabela Góis

Este vai ser um dos problemas em destaque na conferência anual da Plataforma Saúde em Diálogo, que decorre esta quarta-feira, em Lisboa.

A+ / A-

A Plataforma Saúde em Diálogo, que representa dezenas de associações de doentes crónicos, consumidores de cuidados de saúde, promotores e profissionais de saúde, acusa as Unidades Locais de Saúde (ULS) de falta de vontade para implementarem o programa de dispensa de medicamentos hospitalares em proximidade.

Este vai ser um dos problemas em destaque na conferência anual da Plataforma Saúde em Diálogo, que decorre em Lisboa com o tema “Acesso ao Medicamento: mais equidade, mais sustentabilidade e melhor saúde”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A medida entrou em vigor no final do ano passado, devia ter sido alargada a todo o país em janeiro mas, até agora, são menos de mil os doentes que conseguem levantar os medicamentos em farmácias, perto de casa, num universo estimado de 150 mil.

A principal justificação para a demora é a falta de integração dos sistemas informáticos dos diferentes intervenientes, mas para o presidente da Plataforma Saúde em Diálogo, Jaime Melancia, “o que falta é vontade”.

E diz que “não se compreende como é que há hospitais que já estão a funcionar, embora a diferentes ritmos, e outros continuem a apresentar desculpa esfarrapadas, como falta de recursos humanos ou de problemas de software”.

Entrevistado pela Renascença, o responsável diz que é óbvio “que há problemas de integração, porque os hospitais têm diferentes plataformas e as farmácias também precisavam de se adaptar, mas isto estava tudo previsto e devia estar concluído até abril de 2024”. Uma situação que, segundo diz, cria muitas dificuldades aos doentes que “ têm de deslocar-se a cada dois meses ao hospital que, muitas vezes, fica longe”.

Jaime Melancia considera que a dispensa de medicamentos em proximidade “contribui não só para a melhoria da qualidade de vida de quem enfrenta a doença, mas ainda para um sistema mais eficiente e sustentável. Mais do que uma comodidade, é uma questão de justiça para milhares de doentes crónicos”, conclui.

Medicamentos biológico nem para todos nem em todo o lado

Outro tema em foco na conferência da Plataforma Saúde em Diálogo será o acesso aos medicamentos biológicos, que “permitem o tratamento de doenças incuráveis e melhoram a qualidade de vida das pessoas com doenças autoimunes, doença oncológica, diabetes, entre outras”.

Há um regime excecional de comparticipação para determinadas patologias que permite a prescrição destes medicamentos em consultas especializadas dentro e fora dos hospitais públicos.

Mas Jaime Melancia lembra que ainda há muitos doentes que estão excluídos: “ e o caso dos doentes com lúpus, asma grave ou dermatite atópica, que ainda não estão nessa portaria e, portanto, tem alguma dificuldade em aceder a essas terapias, porque apesar de estarem a ser seguidos no privado só têm direito a essa prescrição se forem ao SNS”.

Uma iniquidade que é preciso corrigir, defende, “até porque estas pessoas enfrentam muitas vezes listas de espera muito superiores às previstas nos Tempos Máximos de Resposta Garantidos”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 03 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Beirute. Papa reza no local da explosão de 2020

Beirute. Papa reza no local da explosão de 2020

Leão XIV pede ao Líbano: “Sê profecia de paz para o Médio Oriente”

Leão XIV pede ao Líbano: “Sê profecia de paz para o Mé(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975