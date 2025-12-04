Ouvir
Fraude

AT alerta para falsos e-mails e SMS. "Mensagens são falsas e devem ser ignoradas"

04 dez, 2025 - 13:59 • Olímpia Mairos

De acordo com a AT, o objetivo é “convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos ou a efetuar pagamentos indevidos”.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou esta quinta-feira para o aumento de mensagens fraudulentas (phishing e smishing) que estão a ser enviadas a contribuintes por indivíduos que se fazem passar pela instituição.

“Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas”, alerta a AT, indicando que as comunicações incluem links maliciosos e têm como objetivo obter dados pessoais ou bancários dos destinatários.

“As mensagens falsas imitam comunicações oficiais da AT e procuram enganar os contribuintes para recolher informações sensíveis”, alerta a entidade em comunicado, acrescentando que o seu objetivo “é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos ou a efetuar pagamentos indevidos”.

A AT recorda que “todos os e-mails legítimos são enviados apenas de endereços terminados em @at.gov.pt” que “nunca são enviados e-mails ou SMS com links para inserir, alterar ou confirmar dados pessoais ou fiscais e que “nunca são enviados links para efetuar pagamentos.

A instituição sublinha ainda que todas as comunicações e operações digitais devem ser feitas exclusivamente através do Portal das Finanças (https://www.portaldasfinancas.gov.pt), verificando sempre que o endereço começa por “https://”.

Após autenticação segura, os contribuintes podem consultar os seus dados pessoais e fiscais, incluindo declarações, documentos de pagamento e processos.

Saiba como confirmar comunicações oficiais

As comunicações enviadas centralmente pela AT estão disponíveis no Portal das Finanças.

Para as consultar, o contribuinte deve iniciar sessão, autenticar-se e, no menu lateral, selecionar a opção “Comunicações”.

A AT lembra ainda que apenas são enviadas mensagens informativas a contribuintes que tenham ativado o envio de e-mails e SMS e que tenham os contactos confirmados no Portal das Finanças e recomenda a leitura do folheto informativo sobre Segurança da Informação disponível no Portal das Finanças.

Em caso de dúvida, é possível contactar o Centro de Atendimento Telefónico (217 206 707, das 9h00 às 19h00) ou o atendimento e-balcão (Portal das Finanças > Contactos > Atendimento e-balcão > Registar nova questão).

