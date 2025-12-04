Bebé de 4 meses chegou ao hospital de Gaia bem de saúde e entregue pela GNR

04 dez, 2025 - 21:32 • Lusa
A bebé de quatro meses, desaparecida na quarta-feira no Hospital de Gaia e que hoje foi entregue ao final da tarde na GNR dos Carvalhos, regressou ao hospital e está bem, revelou à Lusa fonte hospitalar.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
A fonte indicou que a bebé terá chegado à Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho cerca das 20h50, após o que foi verificado o seu estado de saúde, encontrando-se bem.
A criança foi retirada pela mãe do internamento, contornando as medidas de segurança, tendo já sido aberto um inquérito interno, confirmou hoje fonte da Unidade Local de Saúde Gaia/Espinho (ULSGE).
A mãe retirou a filha do hospital, no distrito do Porto, durante a tarde, "após ter sido informada pelo tribunal, durante a manhã, de que a criança seria entregue a uma família de acolhimento ainda durante o dia de quarta-feira", referiu a mesma fonte.
O caso foi hoje avançado pelo Jornal de Notícias (JN), que refere que, de imediato, o hospital comunicou o desaparecimento da bebé à PSP e ao tribunal.
Presidente do Instituto de Apoio à Criança acredit(...)
O presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de Gaia/Espinho, Luís da Cruz Matos, disse hoje estar a "avaliar tudo o que se passou" no caso da mãe que retirou o bebé do internamento.
"Nós vamos avaliar tudo, vamos avaliar o sistema das pulseiras, vamos avaliar como é que foi possível ela ter sido retirada e vamos fazer os testes todos que pudermos", garantiu Luís da Cruz Matos aos jornalistas.
A pulseira eletrónica foi encontrada intacta no caixote do lixo da casa de banho do quarto onde a criança estava internada.
"Temos de retirar daqui uma aprendizagem para que isto não se repita, isto não pode voltar a acontecer, nós não vamos deixar que isto volte a acontecer e, por isso, vamos retirar daqui todos os ensinamentos", referiu.
Luís da Cruz Matos insistiu que o hospital está a avaliar tudo o que se passou e como é que a mãe conseguiu tirar a pulseira da bebé.
A Lusa questionou a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde sobre a abertura de um inquérito a este caso e aguarda resposta.
Saúde
Criança de quatro meses foi reencaminhada para um (...)