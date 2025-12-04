Bebé de 4 meses chegou ao hospital de Gaia bem de saúde e entregue pela GNR

A bebé de quatro meses, desaparecida na quarta-feira no Hospital de Gaia e que hoje foi entregue ao final da tarde na GNR dos Carvalhos, regressou ao hospital e está bem, revelou à Lusa fonte hospitalar.

A fonte indicou que a bebé terá chegado à Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho cerca das 20h50, após o que foi verificado o seu estado de saúde, encontrando-se bem.

A criança foi retirada pela mãe do internamento, contornando as medidas de segurança, tendo já sido aberto um inquérito interno, confirmou hoje fonte da Unidade Local de Saúde Gaia/Espinho (ULSGE).

A mãe retirou a filha do hospital, no distrito do Porto, durante a tarde, "após ter sido informada pelo tribunal, durante a manhã, de que a criança seria entregue a uma família de acolhimento ainda durante o dia de quarta-feira", referiu a mesma fonte.

O caso foi hoje avançado pelo Jornal de Notícias (JN), que refere que, de imediato, o hospital comunicou o desaparecimento da bebé à PSP e ao tribunal.