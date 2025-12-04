Bebé levada pela mãe em Gaia foi entregue em posto da GNR

A bebé retirada pela mãe do internamento de Pediatria do Hospital de Gaia na quarta-feira, foi entregue esta quinta-feira, ao final da tarde, no Posto da GNR dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia, disse à Lusa fonte da Guarda. A fonte acrescentou que a criança seguiu para o hospital, que não indicou qual, para ser avaliada. A menina de quatro meses foi retirada pela mãe do internamento, contornando as medidas de segurança, tendo já sido aberto um inquérito interno, confirmou hoje fonte da Unidade Local de Saúde Gaia/Espinho (ULSGE). A mãe retirou a filha de quatro meses do hospital, no distrito do Porto, durante a tarde, "após ter sido informada pelo tribunal, durante a manhã, de que a criança seria entregue a uma família de acolhimento" ainda durante o dia de quarta-feira, referiu a mesma fonte.

O caso foi hoje avançado pelo Jornal de Notícias (JN), que refere que, de imediato, o hospital comunicou o desaparecimento da bebé à PSP e ao tribunal. O presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de Gaia/Espinho, Luís da Cruz Matos, disse hoje estar a "avaliar tudo o que se passou" no caso de uma mãe que retirou o bebé do internamento. "Nós vamos avaliar tudo, vamos avaliar o sistema das pulseiras, vamos avaliar como é que foi possível ela ter sido retirada e vamos fazer os testes todos que pudermos", garantiu Luís da Cruz Matos aos jornalistas.