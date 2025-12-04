Campanha "online" do Banco Alimentar continua até domingo

A campanha “Alimente esta ideia” do Banco Alimentar nos supermercados já terminou, mas ainda é possível fazer doações online e participar nesta iniciativa do Banco Alimentar Contra a Fome.

As doações podem ser feitas através do site www.alimentestaideia.pt.

No ano passado, esta campanha conseguiu arrecadar mais de 200 mil euros e contou com mais de 4000 doações.

Na plataforma é possível selecionar os itens que pretende doar dentro das opções disponíveis (azeite, óleo, atum, leite, salsichas e arroz).

Após a seleção, é necessário escolher o Banco Alimentar ao qual quer doar os produtos, preencher os dados pessoais pedidos e efetuar o pagamento.

Em 2024 o Banco Alimentar de Lisboa foi o que recebeu o maior número de doações na campanha online, cerca de 1400.

A presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome (FPBA), Isabel Jonet, dias antes do início da campanha, relembrou que "os pedidos de ajuda não estão a diminuir" e que existe um grande preocupação por parte do Banco Alimentar.