Carlos Moedas indica Rui Lopo para assumir presidência da Carris

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, indicou Rui Lopo, atual administrador na TML - Transportes Metropolitanos de Lisboa, para liderar a futura administração da Carris, divulgou hoje a autarquia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Numa nota enviada à Lusa, o executivo de Carlos Moedas (PSD) considera que "esta é uma opção clara por um gestor com provas dadas no setor da mobilidade, à escala metropolitana e que melhor defende o futuro da empresa e os desafios que a Carris tem pela frente".

Carlos Moedas salientou, citado na nota de imprensa, que Rui Lopo representa "uma aposta segura para um novo ciclo na empresa, com uma enorme capacidade de gestão técnica, reconhecida credibilidade setorial e com grandes capacidades na gestão de projetos de grande dimensão".

Rui Lopo confirmou à Lusa a indicação para a liderança da Carris, remetendo reações para mais tarde.

A nomeação da nova administração surge na sequência do descarrilamento do elevador da Glória, sob gestão da empresa municipal Carris, que ocorreu em 3 de setembro e provocou 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

O conselho de administração em funções na altura do acidente, sob presidência de Pedro de Brito Bogas, apresentou a demissão no dia 22 de outubro.

A demissão aconteceu após as conclusões do relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), que detetou falhas e omissões na manutenção do ascensor da Glória, inclusive que o cabo que unia as duas cabinas do elevador, e que cedeu, não respeitava especificações nem estava certificado para transporte de pessoas.

De acordo com a autarquia da capital, a nova liderança da empresa deve entrar em funções a partir de janeiro.

A escolha será votada em reunião da Câmara de Lisboa no próximo dia 10 de dezembro.

Rui Lopo, atualmente administrador na TML, teve "nos últimos anos um papel decisivo de coordenação e responsabilidades sobre a Carris Metropolitana, sobre o passe Navegante e sobre múltiplas operações de transportes públicos rodoviários na região de Lisboa", sublinhou a autarquia na sua nota de imprensa.

Antes de integrar a TML, exerceu durante oito anos o cargo de administrador executivo dos Transportes Coletivos do Barreiro. A sua experiência profissional inclui ainda três anos em direção de logística e onze anos como vereador, com responsabilidades nas áreas de planeamento, urbanismo e mobilidade na Câmara Municipal do Barreiro, pode ler-se.