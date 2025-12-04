Comboio Histórico a Vapor leva a magia do Natal aos carris entre Porto e Ermesinde

A magia do Natal regressa aos carris com o Comboio Histórico a Vapor, uma experiência única que promete encantar passageiros de todas as idades entre Porto – São Bento e Ermesinde.

A iniciativa decorre de 13 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026, aos sábados e domingos, numa parceria entre a CP – Comboios de Portugal e a Câmara Municipal de Valongo.

“Viajar a bordo de uma locomotiva a vapor e de carruagens históricas já são garantia de uma atmosfera verdadeiramente fascinante. A isso juntam-se o som do apito, o vapor no ar e a vibração inconfundível do comboio, que vão transportar os passageiros para outras épocas, enquanto luzes, cores e duendes animam a viagem, durante a qual serão distribuídos biscoitos típicos do concelho de Valongo”, indica a CP, em comunicado.

Em Ermesinde, os viajantes poderão visitar a Aldeia de Natal e admirar a maior Árvore de Natal do país, com 55 metros de altura e milhares de luzes LED, instalada no Parque Urbano, a poucos passos da estação.

O Comboio Histórico parte do Porto – São Bento e de Ermesinde, com quatro circulações diárias durante os fins de semana.

O bilhete (ida) tem o valor de 13 euros para adulto e de 6,50 euros para crianças dos 4 aos 12 anos.

A apresentação do título de transporte para o Comboio Histórico a Vapor permite, ainda, viajar, no próprio dia, nos comboios Urbanos do Porto. A aquisição dos bilhetes pode ser realizada nas bilheteiras CP, físicas ou online (em www.cp.pt).

“Esta viagem é uma experiência histórica e sensorial única”, conclui a CP, convidando todos a embarcar e criar memórias inesquecíveis.