CT quer garantia de pluralidade partidária no órgão de supervisão da Lusa

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Lusa defendeu esta quinta-feira que todos os partidos com representação parlamentar devem estar presentes no órgão de supervisão da agência, como "garantia efetiva de pluralidade", na sequência do modelo de governação apresentado pelo Governo.

Numa nota enviada aos trabalhadores, a CT defendeu que, além do próprio órgão e do Conselho de Redação, os delegados sindicais também devem ter assento no Conselho Consultivo proposto pelo Governo.

"Alertamos ainda que é necessário garantir um saudável equilíbrio democrático deste órgão de supervisão, que deverá ser imune aos contextos políticos de cada momento histórico. A possibilidade de haver um desequilíbrio na composição do órgão de supervisão em face de quem esteja no poder entre as diferentes entidades (maiorias no parlamento, Governos das Regiões Autónomas e ANMP) deve ser evitada", advertiu ainda.

A CT referiu que "uma representação quase exclusiva do mesmo lado do espetro político, qualquer que ele seja, não é benéfica", sugerindo a integração de entidades independentes no órgão de supervisão, para "evitar qualquer tentação de concentração de poder".

Já em 2024, os órgãos representativos dos trabalhadores (ORT) da agência Lusa tinham defendido que a entidade de supervisão independente deveria "ser integrada, entre outros, por representantes de organizações como partidos, empresas, sindicatos, ONG, autarquias, regiões e universidades [atribuir um lugar fixo à representação de cursos de jornalismo e comunicação social]", recordou a CT.

A CT abordou também a prestação de contas da Direção de Informação (DI) da Lusa ao Parlamento, sugerindo que "se clarifique o teor dessa prestação de contas, que nunca pode servir como forma de condicionamento de opções editoriais próprias de uma redação livre".