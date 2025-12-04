Doentes urgentes esperam mais de 18 horas nas urgências do Amadora-Sintra

O tempo de espera para doentes urgentes no serviço de urgência geral do Hospital Amadora-Sintra ultrapassava às 16h00 desta quinta-feira as 18 horas, uma demora que se deve à maior afluência de casos complexos.

A Unidade Local de Saúde (USL) Amadora-Sintra confirmou à Renascença que o tempo de espera deve-se a "doentes descompensados e com problemas respiratórios", admitindo que a situação se tem registado desde a semana passada.

Na hora indicada, existiam, ao todo, 130 pessoas nas urgências à espera de serem vistas por um médico. O serviço de observação do hospital está praticamente lotado com apenas três camas livres de um total de 75.

Destas, 56 doentes urgentes (pulseira amarela) no Serviço de Urgência Geral do Hospital Fernando Fonseca Amadora-Sintra, que aguardavam em média 18 horas e 16 minutos para primeira observação, de acordo com os dados do portal de espera do Serviço Nacional de Saúde (SNS).