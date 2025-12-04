Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 04 dez, 2025
Doentes urgentes esperam mais de 18 horas nas urgências do Amadora-Sintra

04 dez, 2025 - 17:04 • Redação, com Lusa

USL Amadora-Sintra confirmou à Renascença que maior afluência deve-se a "doentes descompensados e com problemas respiratórios". Pelas 16h00 desta quinta-feira, 130 doentes aguardavam nas urgências.

O tempo de espera para doentes urgentes no serviço de urgência geral do Hospital Amadora-Sintra ultrapassava às 16h00 desta quinta-feira as 18 horas, uma demora que se deve à maior afluência de casos complexos.

A Unidade Local de Saúde (USL) Amadora-Sintra confirmou à Renascença que o tempo de espera deve-se a "doentes descompensados e com problemas respiratórios", admitindo que a situação se tem registado desde a semana passada.

Na hora indicada, existiam, ao todo, 130 pessoas nas urgências à espera de serem vistas por um médico. O serviço de observação do hospital está praticamente lotado com apenas três camas livres de um total de 75.

Destas, 56 doentes urgentes (pulseira amarela) no Serviço de Urgência Geral do Hospital Fernando Fonseca Amadora-Sintra, que aguardavam em média 18 horas e 16 minutos para primeira observação, de acordo com os dados do portal de espera do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A espera para os 8 doentes muito urgentes (pulseira laranja) era de duas horas e 42 minutos, já os 54 doentes pouco urgentes (pulseira verde) têm um tempo médio de espera de seis horas e cinco minutos.

O hospital indicou à agência de comunicação Lusa que espera que o tempo de espera diminua, mas deixa o alerta para que os doentes evitem deslocações desnecessárias ao hospital. Em vez disso, Hospital Amadora-Sintra recomenda que os utentes contactem telefonicamente o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde - SNS24 (808242424).

De acordo com a informação do Portal do SNS, "o cálculo do tempo médio é dado pela média do tempo decorrido desde que o utente entrou na fase em que se encontra (espera para triagem, espera para primeira observação ou em observação)".

  • Noticiário das 17h
  • 04 dez, 2025
