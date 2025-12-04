Ouvir
Droga no organismo: PJ detém recluso à entrada do Estabelecimento Prisional da Guarda

04 dez, 2025 - 09:51 • Olímpia Mairos

Detido regressava de saída precária com centenas de doses para abastecimento interno.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve um recluso do Estabelecimento Prisional da Guarda que, no regresso de uma saída precária, transportava no interior do organismo uma quantidade significativa de droga.

Segundo a PJ, foram apreendidas cerca de 215 doses individuais de cocaína, 105 doses de heroína e 50 doses de pólen de haxixe, substâncias que se destinavam a abastecer outros reclusos em cumprimento de pena no mesmo estabelecimento prisional.

O detido será presente ao DIAP da Guarda, onde decorre o inquérito.

