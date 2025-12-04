Federação Académica do Porto saúda criação de bolsa de incentivo para estudantes carenciados

O presidente da Federação Académica do Porto (FAP), Francisco Porto Fernandes, considera que as medidas propostas pelo Governo para as bolsas no Ensino Superior "são positivas", no entanto sublinha que apenas são conhecidas "do ponto de vista conceptual", pelo que "é preciso saber mais detalhes", para fazer uma avaliação mais profunda.

Em entrevista à Renascença, o responsável da FAP diz que, "para que esta reforma tenha significado" e para que "as bolsas posseam apoiar o custo efetivo de estudar no Ensino Superior, é preciso um reforço significativo da verba para a ação social em Portugal".

Por isso, Francisco Porto Fernandes diz que estas são "boas medidas", mas "é preciso ver que montante financeiro é que estará disponível para a execução desta reforma".

O presidente da FAP assinala que "quanto mais ação social" existir, "mais igualdade" e "menos abandono" poderá haver nas universidades.