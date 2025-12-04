Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 04 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Federação Académica do Porto saúda criação de bolsa de incentivo para estudantes carenciados

04 dez, 2025 - 11:07 • Hugo Monteiro

O presidente da FAP assinala que "quanto mais ação social" existir, "mais igualdade" e "menos abandono" poderá haver nas universidades.

A+ / A-

O presidente da Federação Académica do Porto (FAP), Francisco Porto Fernandes, considera que as medidas propostas pelo Governo para as bolsas no Ensino Superior "são positivas", no entanto sublinha que apenas são conhecidas "do ponto de vista conceptual", pelo que "é preciso saber mais detalhes", para fazer uma avaliação mais profunda.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em entrevista à Renascença, o responsável da FAP diz que, "para que esta reforma tenha significado" e para que "as bolsas posseam apoiar o custo efetivo de estudar no Ensino Superior, é preciso um reforço significativo da verba para a ação social em Portugal".

Por isso, Francisco Porto Fernandes diz que estas são "boas medidas", mas "é preciso ver que montante financeiro é que estará disponível para a execução desta reforma".

O presidente da FAP assinala que "quanto mais ação social" existir, "mais igualdade" e "menos abandono" poderá haver nas universidades.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 04 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975