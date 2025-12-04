​Gerir acesso dos filhos às redes sociais? Psicólogos têm recomendações para os pais

04 dez, 2025 - 15:38 • Cristina Nascimento
A Austrália será o primeiro país do mundo a proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais e esta quinta-feira o grupo Meta já começou a desativar contas para garantir o cumprimento das regras que entram em vigor a 10 de dezembro.
A medida tem suscitado o debate e cá em Portugal, por exemplo, há quem defenda que os pais devem ser mais responsabilizados.
A Renascença procurou a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) para saber como podem os pais gerir da melhor forma estas questões das redes sociais e dos adolescentes e jovens.
Na documentação disponibilizada com informações sobre ecrãs e tecnologias digitais de forma geral, a OPP começa por referir que “proibir completamente e de forma indiscriminada pode ter o efeito contrário”, ou seja, “deixar as crianças e jovens mais curiosos e levar a comportamentos como a utilização das tecnologias às escondidas”.
Antes das recomendações, a OPP identifica alguns benefícios de utilização das redes sociais para os adolescentes, nomeadamente:
Por outro lado, são identificados os seguintes impactos negativos:
Assim, a Ordem dos Psicólogos Portugueses deixa algumas recomendações sobre como é que os pais podem acompanhar os seus filhos na utilização das redes sociais e da tecnologia, em geral.