​Gerir acesso dos filhos às redes sociais? Psicólogos têm recomendações para os pais

04 dez, 2025 - 15:38 • Cristina Nascimento

“Proibir completamente e de forma indiscriminada” não é a solução apontada pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Palavras de ordem são acompanhar e dar o exemplo.

A Austrália será o primeiro país do mundo a proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais e esta quinta-feira o grupo Meta já começou a desativar contas para garantir o cumprimento das regras que entram em vigor a 10 de dezembro.

A medida tem suscitado o debate e cá em Portugal, por exemplo, há quem defenda que os pais devem ser mais responsabilizados.

A Renascença procurou a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) para saber como podem os pais gerir da melhor forma estas questões das redes sociais e dos adolescentes e jovens.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Na documentação disponibilizada com informações sobre ecrãs e tecnologias digitais de forma geral, a OPP começa por referir que “proibir completamente e de forma indiscriminada pode ter o efeito contrário”, ou seja, “deixar as crianças e jovens mais curiosos e levar a comportamentos como a utilização das tecnologias às escondidas”.

Antes das recomendações, a OPP identifica alguns benefícios de utilização das redes sociais para os adolescentes, nomeadamente:

  • O uso moderado e ativo das Redes Sociais, por exemplo, falar com amigos/as e partilhar conteúdos em interações positivas e mútuas, parece estar associado a sensações de bem-estar.
  • Quando se sentem sozinhos/as ou incompreendidos/as, as Redes Sociais podem ser um lugar onde encontram suporte e que lhes permite reduzir o stresse.

Por outro lado, são identificados os seguintes impactos negativos:

  • As Redes Sociais podem expor as crianças a conteúdos inapropriados de violência, incitação ao ódio face a pessoas de outras raças, orientações sexuais ou religiões, ou, entre outros, a conteúdos de teor sexual e pornográfico.
  • Além dos videojogos à noite, também as Redes Sociais, nomeadamente receber notificações e verificar o smartphone, parecem interferir com a concentração e desempenho nas aulas.
  • Muitas vezes, os/as jovens comparam a sua aparência ou estilo de vida com conteúdos que veem nas Redes Sociais, o que pode impactar negativamente a sua autoestima e bem-estar.

Assim, a Ordem dos Psicólogos Portugueses deixa algumas recomendações sobre como é que os pais podem acompanhar os seus filhos na utilização das redes sociais e da tecnologia, em geral.

  • Definir horários e tempos para o uso de ecrãs
  • Utilizar as tecnologias em conjunto
  • Equilibrar o tempo de uso de ecrãs, utilizando-o como recompensa
  • Falar sobre os riscos e perigos
  • Permitir que explore interesses fora do mundo digital
  • Conversar sobre o que vê nos ecrãs
  • Diversificar as atividades de lazer em casa
  • Proteger a qualidade do sono, explicando a importância de não utilizar ecrãs antes de irem para a cama
  • Fazer aquilo que queremos que as crianças e jovens façam, ou seja, regular o nosso tempo de uso de ecrãs e tecnologias digitais
  • Decidir onde acontece a utilização de ecrãs dentro de casa
  • Utilizar o tempo em que cada um está no seu ecrã para fazer algo em família
  • Estabelecer rotinas para atividades fora do mundo digital
  • Definir tempos sem ecrã
  • Estabelecer um dia comum para “desligar”
  • Monitorizar com regularidade, mantendo um diálogo aberto sobre o assunto
  • Recorrer a ferramentas de controlo parental
