Homem morre em praia de Peniche

Um homem morreu esta quinta-feira no mar, na praia do Porto da Areia Sul, em Peniche, no distrito de Leiria, divulgou a Autoridade Marítima Nacional em comunicado.

O alerta foi dado às 14h45 para o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, a informar que “um homem tinha caído à água”.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, foram de imediato activados tripulantes da Estação Salva-vidas, elementos da Polícia Marítima, dos Bombeiros Voluntários de Peniche e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Enquanto os meios se deslocavam para o local, “uma pessoa que se encontrava na zona, após ter visto a vítima dentro de água, saltou para a resgatar, não a tendo conseguido retirar, acabando por sair pelos próprios meios”, indicou a autoridade.

O homem, com cerca de 80 anos, foi retirado da água por um dos elementos da Polícia Marítima, em estado inconsciente, e transportado para o areal da praia.

A vítima foi depois submetida a manobras de reanimação pelos bombeiros de Peniche e pelo INEM, “não tendo sido possível reverter a situação”.

Após a confirmação do óbito pelo médico no local, o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Torres Vedras.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi activado para prestar apoio.

De acordo com fonte do Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste, no local estiveram uma embarcação, 15 operacionais e sete veículos, entre eles a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Caldas da Rainha do INEM.

A Polícia Marítima está a investigar as causas da morte.