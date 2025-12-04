Ouvir
Hospital de Gaia investiga retirada indevida de bebé pela mãe

04 dez, 2025 - 08:05 • Ana Fernandes Silva , Hugo Monteiro

A mulher retirou a filha do internamento de Pediatria após ter sido informada pelo tribunal de que a criança seria entregue a uma família de acolhimento.

O Hospital de Gaia está já a investigar o caso de uma bebé de 4 meses que estava à guarda do Estado e que foi indevidamente retirada das instalações pela própria mãe. O caso já terá sido comunicado à PSP.

Fonte da unidade hospitalar confirma, à Renascença, a notícia incialmente avançada pelo Jornal de Notícias de que a mulher retirou a filha do internamento de Pediatria após ter sido informada pelo tribunal de que a criança seria entregue a uma família de acolhimento.

A mesma fonte assinala que a mãe retirou, sem a danificar, a pulseira da bebé que emite um alarme caso sejam ultrapassadas as portas do serviço.

O Hospital de Gaia esclarece que a mãe não estava judicialmente impedida de visitar e acompanhar a criança durante o internamento.

