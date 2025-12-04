Inverno mal começou e já não há vacinas da gripe para pessoas fora dos grupos de risco

Já não há vacinas da gripe disponíveis para o contingente privado, ou seja, para pessoas fora dos grupos de risco.

A Associação Nacional de Farmácias (ANF) garante que os grupos de risco estão acautelados, mas avisa que, mesmo com receita médica, quem não pertence a esses grupos terá agora dificuldade em encontrar vacinas.

“Pode haver farmácias que ainda têm algumas doses, mas os distribuidores farmacêuticos não têm mais vacinas para disponibilizar e a indústria farmacêutica também já confirmou que não vão ser colocadas mais unidades em Portugal”, disse à Renascença Ema Paulino, presidente da ANF.

A responsável acrescenta que, “muito provavelmente não será possível responder à solicitação daquelas pessoas que até têm prescrição, mas estiveram a aguardar pelo tempo mais frio para se vacinarem”.

Ainda assim, “para os grupos elegíveis para a vacinação gratuita por parte do SNS continua a haver vacinas para a gripe”, sublinha.

A escassez de vacinas para os restantes grupos da população resulta de uma maior procura num ano em que a oferta para as farmácias foi inferior. Segundo Ema Paulino, este ano “se verificou uma maior procura, não só de pessoas particulares, mas também de empresas que fizeram questão de oferecer vacinas aos seus colaboradores numa perspetiva de reduzir o absentismo laboral”.

A capacidade de resposta, porém, não acompanhou a procura. “Antes da pandemia era relativamente frequente as vacinas do contingente privado não serem suficientes para a procura”, recorda, “mas depois da pandemia a situação foi regularizada. Este ano, a procura foi claramente superior à oferta”.

O contingente privado é definido pela indústria farmacêutica e não depende do Ministério da Saúde, que negoceia apenas as vacinas para os grupos de risco. Essas, para já, ainda estão disponíveis. Habitualmente, quando os grupos elegíveis estão vacinados, o SNS disponibiliza as doses restantes à população que se queira vacinar gratuitamente.