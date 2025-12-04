"Isto não pode voltar a acontecer." Hospital de Gaia rejeita culpa no caso do bebé levado pela mãe

O Hospital de Gaia recusa qualquer responsabilidade dos seus profissionais no caso da bebé de quatro meses, que estava à guarda do Estado, retirada de forma indevida das instalações pela mãe.

Em declarações à Renascença, o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia-Espinho, Luís Matos, explica que a mulher tinha autorização judicial para acompanhar a criança durante o internamento e garante que não havia qualquer sinal de risco de que a bebé pudesse ser levada.

“Soubemos e tínhamos noção que havia um processo judicial a decorrer, agora não tínhamos noção do risco que estava aqui em causa, muito menos para um desfecho deste género”, afirma.

Questionado sobre se houve alguma falha por parte dos funcionários, Luís Matos recusa qualquer falha num momento em que há uma mudança de turno de enfermagem.

“A enfermaria é muito grande, tem 20 e tal camas, são muitas crianças, todos estamos a prestar atenção a tudo. A criança estava acompanhada da mãe, portanto, em momento nenhum os nossos colaboradores podiam dizer que havia ali um problema para resolver, e tudo aconteceu muito rapidamente”, argumenta.