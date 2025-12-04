Ouvir
"Jornais são a cola da comunidade": acesso à informação comprometido sem apoios do Estado

04 dez, 2025 - 21:22 • Catarina Magalhães

Oito distritos podem deixar de receber jornais diários. A Associação da Imprensa alerta para a perda de laços com a comunidade. "Se a Vasp avançar, a informação vai deixar de ter um contacto diário com as populações do interior, mais envelhecidas e que continuam a ler notícias em papel".

A+ / A-

A presidente da Associação Portuguesa de Imprensa (API), Cláudia Maia, alerta para o risco das populações verem o "direito fundamental à informação enfraquecido" caso a distribuidora de imprensa Vasp avance com a paragem de distribuição de jornais, como anunciado pela empresa esta quinta-feira.

Em entrevista à Renascença, a presidente da API disse que esta é "uma situação bastante grave, até porque põe-se em causa o acesso dos cidadãos à informação plural e de qualidade – um direito constitucionalmente consagrado e um dos pilares da democracia".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A Vasp anunciou uma possível travagem da distribuição diária de jornais em oito distritos do país, devido à quebra continuada das vendas de jornais.

Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre, Vila Real e Viseu são os distritos que podem estar implicados no fim deste serviço.

Cláudia Maia afirmou que esta medida pode comprometer a visão do país e do mundo dos cidadãos implicados pela interrupção. "Os jornais, principalmente os regionais, são o contacto diário, a proximidade e a cola da população com a comunidade, com o que se passa nas suas regiões e garantem a coesão territorial."

Ou há apoios do Estado ou a Vasp em oito distritos do país é "inviável"

Ou há apoios do Estado ou a Vasp em oito distritos do país é "inviável"

Em causa está a sustentabilidade da empresa, devid(...)

Em causa, podem estar em causa oito jornais nacionais: "A Bola", "Correio da Manhã", "Diário de Notícias", "Económico", "Jogo", "Jornal de Notícias", "Record" e "Público", revelou Cláudia Maia.

o "Correio do Minho", "Diário As Beiras", "Diário de Aveiro", "Diário de Coimbra", "Diário de Leiria", "Diário do Minho", "Diário de Viseu" e "O Setubalense" são os oito jornais regionais.

Segundo um estudo recente da Universidade da Beira Interior, 27% dos municípios portugueses têm um ou nenhum meio de comunicação social local. A presidente da API aponta, com preocupação, para estes dados que podem-se tornar mais gravosos com a população mais envelhecida, no interior do país, totalmente dependente da televisão para se informar.

"Já não basta o deserto de notícias, mas se esta medida da Vasp avançar a informação deixará de ter um contacto diário com a população destas zonas. Muitas populações do interior são envelhecidas e continuam a ler notícias em papel, não no telemóvel com as gerações mais novas."

A presidente da API espera que a empresa "sinceramente que não vá para a frente", mas, caso prossiga com a quebra, "o fosso entre o litoral e o interior aumentará ainda mais".

Para além das verbas prometidas pelo Estado previstas em outubro do ano passado, Cláudia Maia recorda que o Governo anunciou um concurso público internacional em fevereiro deste ano para garantir a distribuição de publicações em todo o país, "mas estamos em dezembro e nada se sabe sobre o tal concurso."

