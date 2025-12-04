Ouvir
Moedas confirma: metro de Santa Apolónia fechado durante seis meses

04 dez, 2025 - 13:23 • João Cunha

Estação vai estar fechada, mas autarca garante que haverá alternativas de transporte.

A confirmação foi dada esta quinta-feira de manhã, no início da construção do segundo túnel da obra, que vai ligar o Beato a Chelas. A estação de metro de Santa Apolónia vai mesmo estar encerrada durante, pelo menos, seis meses, disse Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, devido às obras de reforço estrutural das paredes da estação.

"Sim, confirmo. A obra vai ter de ser feita com todo o detalhe pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, porque é um projeto muito delicado, em que o túnel passa perto do túnel do metro e, obviamente, durante essa obra, a estação de Santa Apolónia vai estar fechada", referiu esta manhã o autarca.

Face aos previsíveis constrangimentos na mobilidade de milhares de pessoas que diariamente utilizam aquela estação de metro, Moedas deixa uma garantia. "Vamos ter todas as alternativas, que irão ser dadas através dos transportes, através da Carris, para que as pessoas possam circular."

