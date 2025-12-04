Norte e Centro com céu nublado e chuva fraca. Aviso amarelo para agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para as regiões Norte e Centro do país um céu em geral muito nublado, com períodos de chuva que deverão evoluir para regime de aguaceiros, geralmente fracos e pouco frequentes.

Nas zonas mais altas, acima dos 1400 a 1600 metros de altitude, a precipitação poderá ocorrer sob a forma de neve.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No final do dia, são esperados períodos de chuva fraca no litoral Centro.

O vento soprará fraco a moderado, até 30 km/h, de oeste, podendo ser temporariamente forte, até 40 km/h, na faixa costeira durante a manhã. Nas terras altas, o vento será moderado a forte, com rajadas que poderão atingir os 70 km/h.

Segundo o IPMA, está também prevista uma subida da temperatura, sobretudo da mínima.

Na região Sul, o céu apresentar-se-á muito nublado, com períodos de chuva fraca até ao meio da tarde, e possibilidade de precipitação no litoral oeste no final do dia. O vento soprará fraco a moderado do quadrante oeste, por vezes forte, até 40 km/h, nas terras altas. Tal como no Norte e Centro, espera-se uma subida da temperatura mínima.

Para a Grande Lisboa, a previsão aponta para períodos de céu muito nublado e chuva fraca, sobretudo até ao início da manhã e novamente no final do dia. O vento será fraco a moderado, até 30 km/h, de oeste, podendo tornar-se mais intenso junto à faixa costeira durante a manhã. Prevê-se também uma subida da temperatura mínima.

No Grande Porto, o céu deverá manter-se muito nublado, com períodos de chuva que passarão a aguaceiros fracos e pouco frequentes a partir da manhã. O vento soprará fraco a moderado de oeste, podendo atingir rajadas de 40 km/h junto à faixa costeira até ao início da manhã. As temperaturas mínimas também deverão subir nesta região.

Devido à previsão de agitação marítima, com ondas de noroeste que poderão atingir entre 4 e 4,5 metros, o IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Porto e Viana do Castelo, válido até às 21h00 de sexta-feira. O distrito de Lisboa permanecerá sob o mesmo aviso até às 18h00 do mesmo dia.