Novo livro sobre o cartoonista João Abel Manta

Pedro Piedade Marques é o autor do livro. “Nunca tinha sido feito nada que reunisse o enorme conjunto de trabalho gráfico do João Abel Manta no período revolucionário, ou seja, entre 25 de abril e 25 de novembro de 1975”. Sendo o principal período de criação do artista gráfico, o objetivo passa também por esclarecer alguns mal-entendidos, nomeadamente "uma suposta colagem excessiva ao PCP, o que é errado - ele teve amigos íntimos militantes do PCP, era alguém que como toda a gente em 1974 sentia uma espécie de admiração pelo imaginário comunista, mas nunca foi colado a.” Também a ligação a Vasco Gonçalves é abordada com “recurso a documentos do arquivo do artista”.

Quem é João Abel Manta e a forma como produziu desenhos e cartoons durante o período revolucionário são peças centrais nesta obra que garante também um enquadramento histórico da época. “É muito importante perceber quem eram os agentes nessa altura, daí que o livro inclui um glossário que se decidiu oferecer aos leitores gratuitamente, online, de nomes e de instituições daquele contexto”, explica o autor.