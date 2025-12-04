Ou há apoios do Estado ou a Vasp em oito distritos do país é "inviável"

A Vasp está a equacionar parar com a distribuição de jornais em oito distritos de Portugal, devido à quebra continuada das vendas de imprensa.

A informação foi inicialmente avançada pelo "Correio da Manhã" e, entretanto, confirmada através de um comunicado oficial da empresa enviado à Renascença.

Em causa estará o fim deste serviço nos distritos de Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança.

À Renascença, o sales manager da Vasp, Nuno Ramos, explica que, apesar de ainda não ter sido tomada uma decisão final e "estar tudo em aberto", o cenário atualmente em cima da mesa pode ser o único que garanta "sustentabilidade mínima para manter o negócio a funcionar".

O responsável da empresa de distribuição refere que foi feita uma análise às zonas "mais críticas" e que a situação atual está a complicar-se.

"Se a Vasp se torna inviável, acabamos por ter aqui um problema muito sério, porque aí não será só uma parte do país [que será afetada]", sublinha.

A Vasp diz que, nesta fase, pretende apenas alertar para a necessidade de se encontrarem soluções alternativas que possam impedir ou, pelo menos, adiar esta decisão.

Uma possibilidade são eventuais apoios do Estado para a distribuição de jornais em áreas com menor densidade populacional. Estas verbas estavam previstas no Plano de Ação para a Comunicação Social, anunciado pelo Governo em outubro do ano passado. No entanto, estes valores ainda não foram atribuídos, um ano depois.

Nuno Ramos esclarece que a informação divulgada esta quinta-feira não é uma tentativa de pressão ao Governo e indica que tem havido diálogo. Contudo, realça que "é uma questão de tempo", porque a situação "está a degradar-se de dia para dia".

O sales manager da Vasp expressa que qualquer apoio "será naturalmente bem-vindo", mas a empresa não poderá ficar à espera desse cenário e terá de ter um plano para resolver o problema atual.

"É uma tentativa de alertar para um cenário realista. Tem de ser tomada alguma decisão. Será completamente inviável continuarmos a distribuir sem termos capacidade financeira para o fazer", reitera.

"Vamos ter que privilegiar o todo, em deterioramento das partes. É a solução que temos para manter a distribuição em grande parte do país", acrescenta.