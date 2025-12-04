Ouvir
Patriarca de Lisboa acredita que UE “ainda é capaz de abrir portas” a um entendimento com a Rússia

04 dez, 2025 - 12:55 • Olímpia Mairos , com João Cunha

D. Rui Valério destaca o papel de diversas figuras religiosas nos esforços pela paz, sublinhando o trabalho do Papa Francisco e de Leão XIV.

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, manifestou esta quinta-feira a sua convicção de que a União Europeia ainda poderá ser capaz de construir uma via de entendimento com a Rússia, apesar do clima de tensão sentido por grande parte dos cidadãos europeus.

A declaração surge após a divulgação de uma sondagem do instituto Cluster 17, que revela que a maioria dos cidadãos de nove países da União Europeia — incluindo Portugal — considera elevado o risco de guerra com Moscovo.

“É compreensível esta reação emotiva da perceção dos europeus. No entanto, há tanta gente a lutar para contrariar exatamente a realização desta perceção ou deste sentimento”, afirmou o patriarca.

D. Rui Valério destacou o papel de diversas figuras religiosas nos esforços pela paz, sublinhando o trabalho do Papa Francisco e de Leão XIV, lembrados pelo seu empenho no diálogo e na reconciliação.

“Desde logo eu colocaria em primeiro lugar o Santo Padre, que na sua descrição, na sua humildade, no seu silêncio, tem sido tão proativo. O Papa Leão e antes o Papa Francisco. E eu acredito que todos esses esforços possam vir a dar alguns frutos”, acrescentou.

O Patriarca expressou ainda esperança na capacidade histórica da Europa para ultrapassar divisões.

“Acredito sinceramente que no dia em que a União Europeia se lançar, mergulhar a sério nesta questão, é capaz de fazer aquilo que tem feito ao longo da história”, declarou, acrescentando que “a Europa sempre o conseguiu: foi de encontrar portas abertas onde, por vezes, só existiam muros e portas fechadas”.

As declarações foram proferidas após D. Rui Valério celebrar uma missa em honra de Santa Bárbara, padroeira dos mineiros, numa cerimónia que marcou o início dos trabalhos de construção do segundo túnel do Plano de Drenagem de Lisboa.

