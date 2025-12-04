Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 04 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

PJ detém casal condenado por burla e branqueamento de capitais

04 dez, 2025 - 14:06 • Olímpia Mairos

O casal foi conduzido diretamente para os estabelecimentos prisionais respetivos, onde iniciará o cumprimento das penas a que foi condenado.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona de Guimarães, um casal condenado por crimes de burla qualificada, branqueamento de capitais e atividade ilícita de receção de depósitos e outros fundos, num esquema fraudulento que movimentou mais de 13 milhões de euros.

De acordo com a PJ, a detenção foi efetuada pela Unidade de Informação Criminal, em cumprimento de mandados emitidos pelo Juízo Central Criminal de Penafiel.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os detidos — um homem de 46 anos e uma mulher de 45 — foram condenados a penas de prisão de oito e sete anos, respetivamente.

Os arguidos desenvolveram, em 2013, um projeto criminoso “que consistia na montagem de um esquema de investimentos, em nome de uma empresa de fachada, criando a aparência de terem uma grande capacidade financeira e uma dimensão internacional”, explica a PJ em comunicado.

Segundo a investigação, o casal prometia retornos financeiros acima das taxas praticadas pelos bancos, atraindo dezenas de vítimas que acabaram por entregar milhares de euros, valores que nunca foram devolvidos.

O objetivo era captar o maior número possível de investidores através da promessa de lucros rápidos e garantidos. No entanto, tratava-se de um esquema puramente fraudulento, acrescenta a nota.

Após a localização e detenção, o casal foi conduzido diretamente para os estabelecimentos prisionais respetivos, onde iniciará o cumprimento das penas a que foi condenado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 04 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975