PJ detém casal condenado por burla e branqueamento de capitais

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona de Guimarães, um casal condenado por crimes de burla qualificada, branqueamento de capitais e atividade ilícita de receção de depósitos e outros fundos, num esquema fraudulento que movimentou mais de 13 milhões de euros.

De acordo com a PJ, a detenção foi efetuada pela Unidade de Informação Criminal, em cumprimento de mandados emitidos pelo Juízo Central Criminal de Penafiel.

Os detidos — um homem de 46 anos e uma mulher de 45 — foram condenados a penas de prisão de oito e sete anos, respetivamente.

Os arguidos desenvolveram, em 2013, um projeto criminoso “que consistia na montagem de um esquema de investimentos, em nome de uma empresa de fachada, criando a aparência de terem uma grande capacidade financeira e uma dimensão internacional”, explica a PJ em comunicado.

Segundo a investigação, o casal prometia retornos financeiros acima das taxas praticadas pelos bancos, atraindo dezenas de vítimas que acabaram por entregar milhares de euros, valores que nunca foram devolvidos.

O objetivo era captar o maior número possível de investidores através da promessa de lucros rápidos e garantidos. No entanto, tratava-se de um esquema puramente fraudulento, acrescenta a nota.

Após a localização e detenção, o casal foi conduzido diretamente para os estabelecimentos prisionais respetivos, onde iniciará o cumprimento das penas a que foi condenado.