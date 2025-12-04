PJ detém cidadão estrangeiro envolvido em rede de criminalidade altamente organizada

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Lisboa, um cidadão estrangeiro de 51 anos procurado pelas autoridades de Moçambique por envolvimento em criminalidade altamente organizada.

Segundo o comunicado da PJ, a detenção foi realizada pela Unidade de Informação Criminal, “na sequência de um persistente e meticuloso trabalho de recolha e cruzamento de informação”, que permitiu localizar o suspeito na zona da Grande Lisboa.

O homem é acusado de associação criminosa, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e abuso de confiança, no âmbito de um processo criminal em curso em Moçambique.

“Como diretor de uma empresa, entre 2019 e 2023, ordenou a transferência para as Ilhas Maurício, Emirados Árabes Unidos, China, Japão e Portugal de cerca de 140 milhões de dólares americanos, supostamente para a importação de mercadorias que nunca foram realmente desalfandegadas em território nacional moçambicano”, acrescenta a nota da PJ.

Com a ajuda de despachantes aduaneiros, o suspeito terá falsificado documentos de desalfandegamento para justificar junto de bancos comerciais as elevadas transferências para o estrangeiro.

“Parte significativa deste montante, provinha de transferências e depósitos em dinheiro por familiares do detido e que com ele colaboravam, presos pelo envolvimento em tráfico de droga e lavagem de dinheiro”, acrescenta a PJ.

As investigações indicam que as empresas envolvidas foram criadas com o único propósito de “ocultar e dissimular a origem dos rendimentos do tráfico de droga”.

De acordo com a PJ, caso venha a ser condenado, o suspeito poderá enfrentar uma pena de prisão até 16 anos.

O homem será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação de medidas de coação, no âmbito do processo de extradição solicitado pelas autoridades moçambicanas.