Politécnicos questionam se reforma das bolsas universitárias não discrimina regiões do país

"Todas as medidas que afetem este equilíbrio, terão sempre a nossa discordância", reitera.

"Se for este o impacto, naturalmente, estaremos contra", garante o presidente-eleito do CCISP, sublinhando que "a equidade é preciso ser mantida a nível nacional e o Ensino Superior é uma peça fundamental dos desenvolvimentos dos territórios e da coesão territorial".

Luís Loures esclarece que as linhas gerais da proposta de reforma foi apresentada, previamente, às instituições universitárias, estando agora aberto um período de tempo para que se possam levantar dúvidas. Por isso, é necessário "perceber se, efetivamente, será este o impacto" da medida proposta pelo Governo.

À Renascença , Luís Loures, presidente-eleito do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), diz que tem dúvidas se esta proposta não poderá "contribuir para aumentar ainda mais as assimetrias que existem a nível regional".

A medida consta na proposta de reforma da ação social apresentada esta quinta-feira pelo Ministério da Educação. O cálculo do apoio terá por base o custo real de estudar em cada concelho, incluindo despesas com propina, alimentação, transporte e alojamento, subtraindo-se o rendimento disponível da família.

Os Politécnicos têm dúvidas se a nova proposta do Governo para que o cálculo das bolsas seja ajustado ao custo de vida no concelho onde o estudante frequenta o ensino superior não possa discriminar certas regiões do país.

Luís Loures explica, ainda, que os valores apresentados pelo Executivo "são muito distantes daquilo que é a realidade das regiões" e aponta que as grandes cidades não têm os mesmos custos que algumas partes do interior exigem aos estudantes.

"Um aluno que alugar um quarto em Portalegre pode custar 300 euros e se alugar em Lisboa custar 500 euros, um aluno que tenha um escalão a nível da ação social deve ter esse valor coberto. Tudo o resto, parece-me questionável", realça.

"A alimentação é igual. As cantinas cobram exatamente o mesmo em Lisboa, no Porto, em Portalegre ou em Faro. Um estudante em Lisboa não tem gastos com transportes públicos. Em regiões do interior em que estes serviços são muito incipientes ou nem existem, os estudantes têm de se deslocar em viatura própria. Acho relevante que esses custos também seja ponderados", exemplifica, igualmente.

A nova proposta de reforma da ação social prevê que os estudantes do ensino superior cujos agregados familiares têm rendimentos abaixo do limiar da pobreza vão passar a receber a bolsa escolar máxima. O Governo pretende criar também uma bolsa de incentivo no valor de 1.045 euros, atribuída automaticamente aos alunos beneficiários do escalão 1 do abono de família aquando da matrícula no primeiro ano.

Quanto a estas medidas, o presidente-eleito do CCISP concorda e acredita que "tudo aquilo que se possa fazer para melhorar as condições dos estudantes parece-me muito positivo".

"Parece-me óbvio, direto e uma medida de grande preocupação social. É garantir que todos os estudantes que tenham mérito não deixem de estudar no curso e no sítio que querem, por questões financeiras. Deve-nos orgulhar enquanto Estado e enquanto país", acrescenta.