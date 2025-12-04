Politécnicos recusam mexidas nas bolsas que penalizem certas regiões

"Se for este o impacto, naturalmente, estaremos contra." São precisos mais detalhes para os politécnicos perceberem se são a favor ou contra a nova proposta do Governo para o ensino superior. É que as mexidas nas bolsas para universitários podem aumentar as assimetrias regionais e, se assim for, a posição será desfavorável, alerta Luís Loures, presidente-eleito do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), em declarações à Renascença.

Ou seja, os politécnicos têm dúvidas sobre se a nova proposta do Governo — que implica que o cálculo das bolsas seja ajustado ao custo de vida no concelho onde o estudante frequenta o ensino superior — não irá discriminar certas regiões do país. Nas grandes cidades o custo da habitação pode ser mais alto, defende Luís Loures, mas no Interior há falhas nos transportes públicos, por exemplo.

A medida consta na proposta de reforma da ação social apresentada esta quinta-feira pelo Ministério da Educação. O cálculo do apoio terá por base o custo real de estudar em cada concelho, incluindo despesas com propinas, alimentação, transporte e alojamento, subtraindo-se o rendimento disponível da família.

À Renascença, Luís Loures é claro e diz que tem dúvidas sobre se esta proposta não poderá "contribuir para aumentar ainda mais as assimetrias que existem a nível regional".

E esclarece que as linhas gerais da proposta de reforma foram apresentadas, previamente, às instituições universitárias, estando agora aberto um período de tempo para que se possam levantar dúvidas. Por isso, é necessário "perceber se, efetivamente, será este o impacto" da medida proposta pelo Governo.

"Se for este o impacto, naturalmente, estaremos contra", garante o presidente-eleito do CCISP, sublinhando que "a equidade é preciso ser mantida a nível nacional e o Ensino Superior é uma peça fundamental dos desenvolvimentos dos territórios e da coesão territorial".

"Todas as medidas que afetem este equilíbrio, terão sempre a nossa discordância", reitera.