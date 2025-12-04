Presidente do IAC admite falha na comunicação no caso do bebé levado pela mãe

“A família de acolhimento não é uma família de adoção, é uma família que temporariamente recebe uma criança para lhe proporcionar um ambiente seguro” , explicou Manuel Coutinho, sublinhando a especificidade do caso.

Em declarações à Renascença , Manuel Coutinho considera que o caso deverá ser analisado em tribunal, onde se procurará “a medida menos prejudicial” para a criança.

O presidente do Instituto de Apoio à Criança (IAC) admite que a mãe do bebé levado do Hospital de Gaia pode não ter compreendido a diferença entre uma família de acolhimento temporária e uma de adoção definitiva .

O responsável acredita que a confusão poderá ter sido motivada pelo estado emocional da mãe: “Quando esta mãe for a tribunal, certamente vão tentar encontrar a medida menos prejudicial, porque é uma situação efetivamente muito especial. Eu admito que uma pessoa, uma mãe em desespero que não tenha percebido bem o que é uma família de acolhimento queira resgatar o seu filho”.

O bebé foi levado do hospital sem que o sistema de segurança tivesse reagido, apesar de lhe ter sido retirada a pulseira de identificação. O presidente do IAC considera que este caso revela fragilidades no sistema de segurança hospitalar.

“Infelizmente não há nenhum sistema seguro a 100%. Depois das coisas acontecerem, já o povo diz, depois de casa assaltada trancas à porta”, afirmou.

Manuel Coutinho defende uma reavaliação dos procedimentos nos hospitais, na sequência deste incidente: “Se calhar agora vão ter de reavaliar todas estas situações e perceber que aquilo que se pensava ser seguro afinal não é, mas acho que o sistema neste momento vai reforçar todas as medidas de proteção às crianças”.