PSP detém quatro suspeitos e apreende milhares de doses de droga em operações no Algarve

O Comando Distrital da PSP de Faro anunciou esta quinta-feira a detenção de quatro suspeitos por tráfico de estupefacientes nas cidades de Olhão, Lagos e Portimão, no âmbito de várias ações preventivas realizadas nas últimas horas. As operações resultaram na apreensão de milhares de doses de droga, numerário e uma arma de fogo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em Olhão, pelas 6h30 de quarta-feira, agentes da esquadra local detiveram um homem de 56 anos que transportava cocaína, haxixe e uma quantia considerável de dinheiro. Segundo a PSP, “as circunstâncias motivaram a sua detenção imediata e a realização de uma busca domiciliária”.

Durante a busca, foram apreendidas “6.633 doses individuais de cocaína, 1.572 doses de haxixe, 17.500 euros em numerário, uma arma de fogo calibre 12 (caçadeira de canos serrados), quatro munições, duas balanças digitais e “diversos artigos utilizados na preparação e embalamento de droga”, informou a polícia.

Já em Lagos, ao final da manhã de ontem, agentes da Brigada de Investigação Criminal detetaram um suspeito de 49 anos “em pleno ato de venda direta de produtos estupefacientes na via pública”, tendo procedido à sua detenção no local.

Em diligências posteriores, foi feita uma busca à residência do suspeito, onde foram apreendidas “503 doses de heroína, 1.293 doses de haxixe, 364 de liamba, 80 de ecstasy e 1.925 euros em dinheiro”.

Em Portimão, no decurso do mesmo dia, foram detidos dois homens, de 21 e 27 anos, também por tráfico de estupefacientes. No total, foram apreendidas “cerca de duas dezenas de doses de haxixe”.

Os quatro detidos serão presentes esta quinta-feira à autoridade judiciária competente para aplicação de eventuais medidas de coação.

Em comunicado, o Comando Distrital da PSP de Faro sublinha “o empenho contínuo no combate ao tráfico e consumo de estupefacientes”, assegurando que continuará “a intervir diariamente em todas as cidades da sua área de jurisdição, com vista à salvaguarda da segurança e tranquilidade públicas”.