Recebeu uma chamada da PJ? Atenção, é burla

A Polícia Judiciária (PJ) emitiu um alerta nacional devido à circulação de chamadas telefónicas fraudulentas feitas a partir de números com indicativo português, que se apresentam falsamente em nome da instituição. A PJ indica que já recebeu várias denúncias de cidadãos a reportar o esquema, que tem vindo a espalhar-se por todo o país.

Segundo a PJ, trata-se de um novo tipo de burla em que o indicativo nacional é usado como isca criminal, levando as vítimas a acreditar que estão a ser contactadas por uma entidade oficial.

“Quando pensamos que um número nacional nos contacta, tendemos a associar o risco apenas a tentativas comerciais indesejadas — mas neste caso, a ameaça é real e de natureza criminosa”, alerta a força policial.

A abordagem telefónica segue um padrão bem definido: o autor da chamada identifica-se falsamente como agente da Polícia Judiciária e afirma que os dados pessoais do cartão de cidadão da vítima foram usados em esquemas de branqueamento de capitais.

Segue-se um momento de intimidação, com a alegação de que existe um “mandado de detenção” em nome da pessoa contactada.

Para culminar o engano, a chamada é gravada e inclui instruções para que o destinatário carregue numa tecla específica, armadilhada para fins ilícitos.

A PJ apela à população para que não siga quaisquer instruções recebidas nestas chamadas e que, caso sejam contactados, desliguem de imediato e bloqueiem o número.

A polícia reforça ainda a importância de partilhar este alerta, de modo a prevenir que mais cidadãos sejam vítimas deste esquema.

“Fique atento: a chamada pode parecer legítima, mas é uma armadilha”, conclui a PJ.