TAP cancela voos no dia 11 de dezembro, mas permite reagendar "sem custos"

A TAP está a cancelar voos no dia 11 de dezembro, em antecipação da greve geral marcada para a mesma data, informou esta quinta-feira a companhia aérea em comunicado. A empresa permite que os passageiros possam reagendar os bilhetes para um outro dia.

“Devido à greve geral em Portugal e por forma a evitar constrangimentos nas viagens dos seus clientes, a TAP está a cancelar voos do dia 11 de dezembro”, indicou, confirmando que a situação comprometerá o normal funcionamento dos aeroportos.

A empresa garante que os clientes estão a ser contactos com uma alternativa "caso tenham o seu voo cancelado", mas “se o passageiro quiser proativamente antecipar ou adiar o seu voo desse dia para os três dias antes ou depois, poderá fazê-lo, sem custos” no site e aplicação da TAP ou nas agências de viagens.

A TAP já tinha acordado esta terça-feira que atuaria com base em serviços mínimos com vários sindicatos para esse dia.