TAP cancela voos no dia 11 de dezembro, mas permite reagendar "sem custos"

04 dez, 2025 - 16:13 • Redação, com Lusa
A TAP está a cancelar voos no dia 11 de dezembro, em antecipação da greve geral marcada para a mesma data, informou esta quinta-feira a companhia aérea em comunicado. A empresa permite que os passageiros possam reagendar os bilhetes para um outro dia.
“Devido à greve geral em Portugal e por forma a evitar constrangimentos nas viagens dos seus clientes, a TAP está a cancelar voos do dia 11 de dezembro”, indicou, confirmando que a situação comprometerá o normal funcionamento dos aeroportos.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A empresa garante que os clientes estão a ser contactos com uma alternativa "caso tenham o seu voo cancelado", mas “se o passageiro quiser proativamente antecipar ou adiar o seu voo desse dia para os três dias antes ou depois, poderá fazê-lo, sem custos” no site e aplicação da TAP ou nas agências de viagens.
A TAP já tinha acordado esta terça-feira que atuaria com base em serviços mínimos com vários sindicatos para esse dia.
O "Jornal de Negócios" afirma que a TAP bloqueou a(...)
O acordo divulgado pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) estabeleceu-se com o Sitava - Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, o Sitema - Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves, o SIMA - Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins e o SNPVAC - Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil.
A transportadora vai contar com três voos de ida e volta para os Açores e dois para a Madeira, e um voo de ida e volta para os seguintes países: Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Alemanha, Suíça, França, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estão ainda contemplados três voos de ida de volta para o Brasil e dois para os EUA.
O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) garantiu, por seu lado, que "cumprirá os serviços mínimos que vierem a ser fixados" na greve geral e já tem marcada uma assembleia-geral extraordinária para sexta-feira, para que os pilotos associados decidam se aderem à paralisação.