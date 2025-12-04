Técnicos do INEM podem juntar-se à greve geral por falta de resposta do Governo

A uma semana da paralisação geral marcada para 11 de dezembro, os Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar do INEM ponderam juntar-se à greve.

Em causa está o incumprimento do acordo assinado com o Governo em agosto, que previa a implementação de novos protocolos de atuação, conferindo aos técnicos competências em áreas até agora reservadas a médicos e enfermeiros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



À Renascença, o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, lamenta a ausência de respostas por parte da ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

“Já houve dois protocolos que falharam. Solicitámos esclarecimentos à Sra. Ministra na semana passada, mas ainda não obtivemos resposta. Para quem disse que ia dedicar 70% do seu tempo ao INEM, é estranho que não tenha tempo para nos responder perante este incumprimento do acordo”, afirmou.

Segundo Rui Lázaro, a possibilidade de adesão à greve geral será analisada amanhã em reunião de direção.

“Ficará em cima da mesa e será discutido dentro da adesão à greve geral do próximo dia 11”, acrescentou.