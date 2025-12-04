Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 04 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Um ferido grave e cinco ligeiros em incêndio na Amadora

04 dez, 2025 - 08:18 • Lusa

Os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria. Pelas 8h00, o incêndio já tinha sido extinto.

A+ / A-

Um incêndio numa habitação no concelho da Amadora provocou um ferido grave e cinco ligeiros, entre eles um elemento dos bombeiros, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo fonte do comando sub-regional da Grande Lisboa, o alerta para o incêndio num apartamento de um prédio na Rua Almada Negreiros, na Amadora, foi dado pelas 2h11 e os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria.

A mesma fonte disse que o fogo não se propagou a outros apartamentos do edifício.

Pelas 8h00, o incêndio já tinha sido extinto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 04 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975