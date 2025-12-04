Um ferido grave e cinco ligeiros em incêndio na Amadora

04 dez, 2025 - 08:18 • Lusa
Um incêndio numa habitação no concelho da Amadora provocou um ferido grave e cinco ligeiros, entre eles um elemento dos bombeiros, disse à Lusa fonte da proteção civil.
Segundo fonte do comando sub-regional da Grande Lisboa, o alerta para o incêndio num apartamento de um prédio na Rua Almada Negreiros, na Amadora, foi dado pelas 2h11 e os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria.
A mesma fonte disse que o fogo não se propagou a outros apartamentos do edifício.
Pelas 8h00, o incêndio já tinha sido extinto.