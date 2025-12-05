Acesso a cuidados de saúde? A culpa não será dos hospitais, "é o sistema que falha", alerta Xavier Barreto

Os administradores hospitalares dizem que não estão surpreendidos com as conclusões do relatório de avaliação da Entidade Reguladora da Saúde ao funcionamento do programa “Ligue Antes, Salve Vidas”, da linha telefónica SNS 24.

O documento, citado esta sexta-feira pelo Diário de Notícias, conclui que haverá hospitais e centros de saúde que dificultam o acesso dos utentes a cuidados médicos. A ERS diz mesmo que há unidades que violam a Constituição e que há profissionais que tomam decisões inadequadas.

“Não surpreende, eu imaginei que esse risco já existia”, admite Xavier Barreto, em entrevista à Renascença.

O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) considera que a linha SNS 24 funciona mal e precisa de ser repensada: “se nós reencaminhamos os doentes para centros de saúde com base num conjunto de vagas, é expectável que essas vagas, em determinados momentos, possam esgotar e que as pessoas fiquem sem uma resposta”.

Circunstância que leva Xavier Barreto a questionar “se não faria mais sentido termos uma porta aberta, uma resposta em contínuo, ao invés de estarmos a funcionar com um conjunto de vagas que podem esgotar, o que inviabiliza a resposta ao doente”.

No entendimento deste responsável, se os utentes não são atendidos, o problema está nas insuficiências do sistema e não nas unidades de saúde.

“Quando olhamos para os recursos da linha SNS 24, vemos que, muitas vezes, não são recursos tão qualificados como deviam ser… em muitos casos, são profissionais que não estão habituados a lidar com o doente agudo e que acabam por reencaminhar doentes que não deveriam ser reencaminhados para hospitais e centros de saúde”, constata.

Quando essas situações se verificam, Xavier Barreto conclui que "é o sistema que falha, por falta de recursos e por falta de um desenho adequado, não porque os hospitais queiram vedar o acesso a cuidado de saúde aos seus doentes”.

