Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 05 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Turismo

Aldeia histórica de Viseu foi vendida em leilão por 2,35 milhões de euros

05 dez, 2025 - 21:04 • Diogo Camilo

Póvoa Dão fica a 10 minutos de Viseu e tem uma capela, um restaurante, uma piscina, um campo de ténis e 41 casas. Leilão teve 72 licitações e prolongou-se durante algumas horas.

A+ / A-

A aldeia histórica de Póvoa Dão, em Viseu, foi vendida em leilão online por uma quantia de 2,35 milhões de euros esta sexta-feira.

O prazo, que terminava às 17h00, prolongou-se durante algumas horas devido a algumas licitações: ao todo foram 72 licitações, quase todas elas no último dia.

A última foi de 2.350.000,28 €, depois de uma basede licitação de perto de 1,7 milhões e um valor de abertura de 1 milhão de euros.

Com mais de 700 anos de história, a aldeia de Póvoa Dão tem uma área de cerca de 100 hectares e fica a 10 minutos da cidade de Viseu.

O vencedor do leilão tem agora uma área com uma capela, um restaurante, uma piscina, um campo de ténis e 41 casas T1 e T2, incluindo um casario tradicional com a traça original beirã.

Depois de ter sido abandonada nos anos 60 do século XX e em 1995 foi comprada pela construtora Ramos Catarino por 80 mil contos (cerca de 400 mil euros), numa altura em que já só viviam quatro idosos.

A construtora investiu 5 milhões de euros na recuperação e restauração da aldeia, mas acabou adquirida por um fundo após a queda do BES. Em 2018, o fundod vendeu a participação maioritária ao Grupo Catarino.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 05 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975