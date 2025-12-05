Aldeia histórica de Viseu foi vendida em leilão por 2,35 milhões de euros

A aldeia histórica de Póvoa Dão, em Viseu, foi vendida em leilão online por uma quantia de 2,35 milhões de euros esta sexta-feira.

O prazo, que terminava às 17h00, prolongou-se durante algumas horas devido a algumas licitações: ao todo foram 72 licitações, quase todas elas no último dia.

A última foi de 2.350.000,28 €, depois de uma basede licitação de perto de 1,7 milhões e um valor de abertura de 1 milhão de euros.

Com mais de 700 anos de história, a aldeia de Póvoa Dão tem uma área de cerca de 100 hectares e fica a 10 minutos da cidade de Viseu.

O vencedor do leilão tem agora uma área com uma capela, um restaurante, uma piscina, um campo de ténis e 41 casas T1 e T2, incluindo um casario tradicional com a traça original beirã.

Depois de ter sido abandonada nos anos 60 do século XX e em 1995 foi comprada pela construtora Ramos Catarino por 80 mil contos (cerca de 400 mil euros), numa altura em que já só viviam quatro idosos.

A construtora investiu 5 milhões de euros na recuperação e restauração da aldeia, mas acabou adquirida por um fundo após a queda do BES. Em 2018, o fundod vendeu a participação maioritária ao Grupo Catarino.