Como funciona o sistema anti-rapto de bebés nas maternidades?

O desaparecimento de uma recém-nascida no Hospital Gaia pôs em causa a fiabilidade dos sistemas de segurança instalados nas maternidades portuguesas. A bebé foi levada pela mãe biológica, com acesso autorizado à unidade, e retirou a pulseira identificativa da filha sem que o sistema emitisse qualquer alerta.

O hospital confirmou que “a pulseira foi encontrada intacta”, mas o alarme não apitou. O episódio está a ser investigado.

O que é o sistema “Hugs”?

O “Hugs” é um sistema eletrónico de segurança neonatal utilizado nos hospitais públicos portugueses para prevenir raptos e saídas indevidas de recém-nascidos. Foi introduzido em 2009, e é desde então o sistema padrão usado em maternidades do Serviço Nacional de Saúde.

É fornecido pela empresa Safesis – João Lago, Engenharia e Sistemas de Segurança, sediada na Maia, e, segundo o “Público”, tem sido sempre adquirido por ajuste direto, mesmo quando os montantes obrigariam, legalmente, à abertura de concurso público.

A justificação dos hospitais é baseada na inexistência de concorrência técnica, o que garante à Safesis a exclusividade deste produto no mercado nacional.

O que inclui o sistema de segurança neonatal?

O sistema não se limita à pulseira eletrónica. Inclui ainda videovigilância nas áreas de internamento, portas codificadas com códigos alterados regularmente, controlo de acesso de profissionais e visitantes, e verificação obrigatória de identidade na alta hospitalar.

Estes elementos são definidos no Despacho n.º 20730/2008, de 7 de agosto, que uniformizou os procedimentos de segurança em todas as unidades hospitalares com internamento de obstetrícia, neonatologia e pediatria.

O objetivo, segundo o despacho, é garantir “elevados padrões de eficácia em termos de segurança geral e, em particular, na prevenção de rapto de recém-nascidos e crianças”.



