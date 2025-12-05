Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 05 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Correção com cinco anos de atraso: Educação paga trabalho extra aos docentes

05 dez, 2025 - 18:51 • Alexandre Abrantes Neves , Fábio Monteiro

O Ministério da Educação reviu a fórmula de pagamento de horas extraordinárias aos professores. Os retroativos vão até ao ano letivo de 2018/2019.

A+ / A-

O Ministério da Educação reviu a fórmula que determina o pagamento das horas extraordinárias aos professores. A compensação passa agora a ser devida sempre que se ultrapassem as 22 ou 25 horas de componente letiva semanal, consoante o nível de ensino, em vez de apenas após as 35 horas semanais de trabalho global.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A instrução foi enviada esta sexta-feira às escolas pelo Instituto de Gestão Financeira da Educação, que informa ainda que os pagamentos em falta devem ser processados com retroativos até ao ano letivo de 2018/2019.

A FENPROF considera que a decisão vem repor a legalidade. Em declarações à Renascença, O secretário-geral da federação, José Feliciano Costa, afirma que “não é dinheiro indevido, é dinheiro que pertence ao professor” e que os valores a pagar “referem-se a horas que foram pagas indevidamente”, pelo que “é justo porque é o que diz a lei”.

Professores. Governo corrige cálculo de horas extraordinárias e paga retroativos

Professores. Governo corrige cálculo de horas extraordinárias e paga retroativos

Horas extraordinárias letivas estavam a ser mal ca(...)

O dirigente sublinha que, durante anos, houve “milhares de professores a fazer horas extraordinárias, a serem pressionados para fazer horas extraordinárias, a serem obrigados a aceitar as horas extraordinárias e a serem pagos indevidamente, e a serem pagos abaixo do que diz a lei”.

Também a Associação Nacional de Dirigentes Escolares acolheu positivamente a decisão. O vice-presidente da associação, Carlos Louro, afirma que “é agora a altura” para proceder aos pagamentos e que as escolas vão dar início ao processo de regularização ainda este mês.

O dirigente explica que as requisições são feitas “até aos dias 7 ou 8 de cada mês”, sendo depois possível concretizar os pagamentos no tempo habitual.

Carlos Louro reconhece que o processo exigirá esforço por parte das escolas, mas sublinha que “é justo, é necessário e urgente”, acrescentando que “mais trabalho, certamente”, será inevitável.

A revisão da fórmula encerra um longo diferendo entre docentes e tutela sobre o regime de pagamento de trabalho extraordinário, que vinha sendo alvo de críticas e reivindicações há vários anos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 05 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975