Dia do Voluntariado: Marcelo enaltece quem combate desigualdades e constrói esperança

05 dez, 2025 - 08:36 • Olímpia Mairos

O Presidente da República destaca o papel do voluntariado na luta pela paz e contra a pobreza.

A+ / A-

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinala o Dia Internacional do Voluntariado, destacando o papel essencial dos voluntários na construção de um mundo mais justo e solidário.

Numa nota publicada no site oficial da Presidência da República, Marcelo sublinha que “sem Voluntariado não haveria muitos milhares de instituições, por todo o Mundo, a lutar pela Paz, pela Justiça, pelos Direitos Humanos, pelo Desenvolvimento Sustentável e contra a pobreza e as desigualdades”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O chefe de Estado lembra ainda a importância do voluntariado em Portugal, afirmando que “em Voluntariado não haveria, em Portugal, milhares de IPSS, Misericórdias, Cuidadores Informais e muitos outros a garantirem a resistência do tecido social, sobretudo em momentos de crise ou de pandemia, vividos nos últimos anos e décadas”.

“O Presidente da República recorda e agradece essas realidades muito simples neste dia dedicado ao Voluntariado em Portugal e no Mundo”, conclui Marcelo.

O Dia Internacional do Voluntariado foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1985 e celebra-se anualmente a 5 de dezembro, reconhecendo o contributo de milhões de pessoas que, de forma altruísta, trabalham em prol da paz, dos direitos humanos e do combate à pobreza.

