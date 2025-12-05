Dois homens detidos na Guarda com mais de meio milhão de euros em notas falsas

A GNR deteve dois homens de 43 e 45 anos no concelho da Guarda, em flagrante delito, por suspeita de passagem de moeda falsa. A operação foi conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial da Guarda, com apoio do Destacamento de Trânsito.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Tudo aconteceu durante uma abordagem a uma viatura sinalizada para apreensão no âmbito de um processo por abuso de confiança. Os militares desconfiaram do comportamento dos ocupantes e realizaram uma revista de segurança e uma busca sumária ao veículo. O que encontraram surpreendeu: vários sacos cheios de notas de 50, 100 e 200 euros, num total de cerca de 505 mil euros.

De acordo com a GNR, as notas apresentavam características suspeitas — cor, textura e marca de água — e foram apreendidas para perícia. Além do dinheiro, foram confiscados quatro telemóveis e a viatura.

Os dois homens foram detidos, constituídos arguidos, e os factos comunicados ao Tribunal Judicial da Guarda.