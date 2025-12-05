Fim de semana cinzento com chuva e mar bravo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um fim de semana marcado por céu nublado e chuva em grande parte do país.

Esta sexta-feira, o céu deve apresentar-se muito nublado ou encoberto, com abertas no Baixo Alentejo e Algarve durante a tarde.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Estão previstos períodos de chuva mais intensos e frequentes no litoral Norte e Centro, tornando-se persistente nas zonas de montanha do Minho e Douro Litoral. No Algarve, a precipitação será fraca e pouco frequente.

O vento deve soprar fraco a moderado de oeste/sudoeste, tornando-se moderado a forte nas terras altas e na faixa costeira entre o Cabo Carvoeiro e o Cabo Espichel durante a manhã. Há ainda possibilidade de neblina ou nevoeiro temporário, sobretudo no Norte e Centro e uma pequena subida da temperatura.

Devido à agitação marítima com ondas de noroeste entre 4 e 4,5 metros, o IPMA colocou toda a costa de Portugal continental sob aviso amarelo. O aviso estará em vigor até às 18h00 em Faro, Beja e Setúbal e até às 21h00 em Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo.

Sábado com chuva persistente no Minho e Douro Litoral

No sábado, o céu continuará muito nublado ou encoberto, com abertas no Sul durante a tarde.

A chuva será persistente no Minho e Douro Litoral, bem como nos distritos de Aveiro, Vila Real e Viseu, sobretudo nas zonas de montanha. A sul do sistema Montejunto-Estrela, a precipitação será, em geral, fraca e pouco frequente.

O vento soprará de sudoeste, fraco a moderado, podendo tornar-se forte nas terras altas do Norte e Centro.

Espera-se neblina ou nevoeiro temporário, dissipando-se até ao final da manhã no Sul.

A temperatura mínima deverá subir a norte do sistema Montejunto-Estrela.

O IPMA emitiu aviso laranja para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, válido entre as 12h00 e as 18h00 de sábado. A partir desse horário, o aviso passa a amarelo até às 6h00 de domingo.

Devido à ondulação, os distritos de Faro, Setúbal e Beja estarão sob aviso amarelo entre as 12h00 de sábado e as 3h00 de domingo.

Domingo com céu nublado e chuva fraca no Norte e Centro

Para domingo, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, com abertas na região Sul durante a tarde.

Haverá períodos de chuva nas regiões Norte e Centro, em geral fracos e pouco frequentes a Sul.

O vento soprará de sul/sudoeste, fraco a moderado, por vezes forte nas terras altas do Norte e Centro.

Está também prevista neblina ou nevoeiro matinal, sobretudo no Sul, e uma ligeira descida da temperatura mínima.