IGAS abre inquérito ao caso de bebé levada do Hospital de Gaia pela mãe

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) instaurou um processo de inspeção à Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho (ULSGE) na sequência do caso de uma bebé de quatro meses que foi retirada pela mãe do internamento de pediatria do Hospital Eduardo Santos Silva, contornando as medidas de segurança, e que acabou posteriormente entregue a uma instituição.

Em comunicado, a IGAS confirma que o processo de inspeção tem como objetivo avaliar os mecanismos de segurança daquela unidade hospitalar.

“Na sequência de notícias divulgadas por órgãos de comunicação social, no dia 4 de dezembro de 2025, relativas à retirada de um bebé de quatro meses pela mãe (...), contornando as medidas de segurança, foi instaurado, por despacho do Inspetor-geral de 4 de dezembro de 2025, um processo de inspeção”, lê-se na nota publicada no site da IGAS.

O caso ocorreu na quarta-feira, quando uma mulher retirou a filha de quatro meses do internamento de pediatria, contornando os sistemas de segurança do hospital.