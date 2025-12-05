Incêndio deflagra em conduta de extração no Centro Comercial Vasco da Gama

05 dez, 2025 - 10:14 • Lusa
Um incêndio deflagrou na manhã desta sexta-feira numa conduta de extração de fumos na zona da restauração do Centro Comercial Vasco da Gama, no Parque das Nações, em Lisboa, encontrando-se às 9h50 circunscrito, disse fonte dos bombeiros.
"O incêndio deflagrou numa conduta de extração na zona de restauração do Burger King, encontrando-se já circunscrito. Devido ao incêndio foi evacuado apenas o piso em causa e não há feridos", indicou à Lusa a fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.
O alerta para o incêndio foi dado às 9h19, segundo a mesma fonte.
Às 10h00 estavam no local 28 elementos dos bombeiros e nove viaturas.