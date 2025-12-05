Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 05 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndio deflagra em conduta de extração no Centro Comercial Vasco da Gama

05 dez, 2025 - 10:14 • Lusa

Devido ao incêndio foi evacuado apenas o piso em causa e não há feridos.

A+ / A-

Um incêndio deflagrou na manhã desta sexta-feira numa conduta de extração de fumos na zona da restauração do Centro Comercial Vasco da Gama, no Parque das Nações, em Lisboa, encontrando-se às 9h50 circunscrito, disse fonte dos bombeiros.

"O incêndio deflagrou numa conduta de extração na zona de restauração do Burger King, encontrando-se já circunscrito. Devido ao incêndio foi evacuado apenas o piso em causa e não há feridos", indicou à Lusa a fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O alerta para o incêndio foi dado às 9h19, segundo a mesma fonte.

Às 10h00 estavam no local 28 elementos dos bombeiros e nove viaturas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 05 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975