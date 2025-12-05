Ouvir
Jovem de 16 anos morre esfaqueado em rixa em Odivelas

05 dez, 2025 - 18:44

Um jovem de 16 anos morreu na quinta-feira após ter sido esfaqueado durante uma rixa em Odivelas. Três outras pessoas ficaram feridas no confronto.

Um jovem de 16 anos morreu na noite de quinta-feira no hospital de Loures, após ter sido esfaqueado durante uma rixa que envolveu mais de 10 pessoas em Odivelas. A notícia é avançada pela “SIC Notícias”.

O alerta foi dado à PSP cerca das 20h, dando conta de uma situação de desacatos na rua 25 de Abril, naquela localidade da Grande Lisboa. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram várias pessoas feridas e sinais evidentes de confronto violento.

De acordo com a informação avançada pela “SIC”, o grupo envolvido na rixa estava munido de facas e paus. A vítima mortal sofreu ferimentos graves na zona do abdómen, acabando por não resistir aos ferimentos.

Além da vítima mortal, o confronto resultou em três feridos, cuja gravidade dos ferimentos ainda não foi oficialmente divulgada.

