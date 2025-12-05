Mais de metade das expulsões de estrangeiros em 2024 e 2025 envolvem brasileiros

Mais de metade dos processos de expulsão de estrangeiros em 2024 e 2025 envolveram cidadãos brasileiros, um procedimento que se prevê que aumente com a criação de equipas na PSP e as novas leis de retorno.

Segundo dados do diretor da Unidade Central de Retorno e Readmissão da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), Paulo Ornelas Flor, o processo "obedece às melhores práticas" e tem feito cumprir os processos de expulsão, que exigem escolta durante o voo nalguns casos e, noutros, o encaminhamento dos visados até ao avião.

Em 2023, mesmo após o fim do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, foram executados 18 processos de afastamento coercivo, entre 30 de outubro e o final desse ano, referiu o responsável, num encontro promovido pela Inspeção-Geral da Administração Interna sobre "Retornos forçados e monitorizações".

Esse valor subiu para 173 processos executados em 2024 e 238 até outubro deste ano, perfazendo um total de 429 casos desde o início das funções da PSP nesta matéria.

Dos 411 cidadãos efetivamente expulsos em 2024 e 2025, 236 eram brasileiros, seguindo-se 14 cabo-verdianos, seguidos de várias outras nacionalidades.