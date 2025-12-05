Ouvir
Mais de metade das expulsões de estrangeiros em 2024 e 2025 envolvem brasileiros

05 dez, 2025 - 22:36 • Lusa

Prevê-se que o número de expulsões de estrangeiros aumente com a criação de equipas na PSP e as novas leis de retorno. Desde o início do ano, a PSP contabilizou um total de 238 casos.

Mais de metade dos processos de expulsão de estrangeiros em 2024 e 2025 envolveram cidadãos brasileiros, um procedimento que se prevê que aumente com a criação de equipas na PSP e as novas leis de retorno.

Segundo dados do diretor da Unidade Central de Retorno e Readmissão da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), Paulo Ornelas Flor, o processo "obedece às melhores práticas" e tem feito cumprir os processos de expulsão, que exigem escolta durante o voo nalguns casos e, noutros, o encaminhamento dos visados até ao avião.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em 2023, mesmo após o fim do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, foram executados 18 processos de afastamento coercivo, entre 30 de outubro e o final desse ano, referiu o responsável, num encontro promovido pela Inspeção-Geral da Administração Interna sobre "Retornos forçados e monitorizações".

Esse valor subiu para 173 processos executados em 2024 e 238 até outubro deste ano, perfazendo um total de 429 casos desde o início das funções da PSP nesta matéria.

Dos 411 cidadãos efetivamente expulsos em 2024 e 2025, 236 eram brasileiros, seguindo-se 14 cabo-verdianos, seguidos de várias outras nacionalidades.

Governo apresenta nova lei de retorno contra "quem viola as regras", mas não dá prazos

Imigração

Governo apresenta nova lei de retorno contra “quem viola as regras”, mas não dá prazos

Leitão Amaro reforçou que o diploma é “moderado e (...)

Para Paulo Flor, o objetivo da PSP é que a maior parte do retorno seja voluntário, mesmo após a ordem de saída, não exigindo um procedimento por parte das autoridades e esse objetivo foi atingido em 2024, com 556 casos de retorno voluntário e apenas 238 processos forçados.

O Governo colocou esta sexta-feira em consulta pública as alterações ao diploma que regula o regime de retorno de estrangeiros ilegais, que concentra na PSP todo o processo. Segundo Paulo Flor, este trabalho das autoridades portuguesas já foi notado pela Agência Europeia para os Direitos Fundamentais.

Um relatório de avaliação da Inspeção-geral da Administração Interna concluiu que os elementos de escolta usaram "sempre de total urbanidade para com a pessoa estrangeira, utilizaram os meios necessários e adequados para concretizar com segurança a decisão de afastamento, tendo toda a operação sido desenvolvida com integral respeito pelos direitos fundamentais e pela sua dignidade enquanto pessoa humana".

Em paralelo, foi dada formação, no quadro da agência europeia de fronteiras (Frontex) a 100 agentes, uma aposta prioritária para qualificar os quadros da UNEF, segundo Paulo Ornelas Flor, que alertou para a diferença entre processos concluídos e processos executados, porque muitos dos estrangeiros podem fugir ou optar por saídas voluntárias.

