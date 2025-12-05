Muçulmanos invadiram cerimónias cristãs de Natal? Vídeo de Ventura é falso

Numa publicação que já ultrapassa 600 mil visualizações, André Ventura denuncia que “um grupo de muçulmanos invadiu as cerimónias cristãs de Natal em Milão”, mas o vídeo copiado das redes mostra festejos na última passagem de ano.

Alegação: “um grupo de muçulmanos invadiu as cerimónias cristãs de Natal em Milão”

O presidente do Chega denunciou esta sexta-feira que “em Milão, um grupo de muçulmanos invadiu as cerimónias cristãs de Natal para fazer isto que podem ver” num vídeo que partilhou em várias redes sociais, onde já ultrapassa as 600 mil visualizações.

As imagens mostram uma multidão na 'Piazza del Duomo', frente à Catedral de Milão, incluindo um grupo de jovens empoleirados na estátua do Rei Vítor Emanuel II, onde surgem a exibir bandeiras de Marrocos, Egipto, Turquia e Palestina ao som de uma música egípcia.

Num dos lados da praça é visível a tradicional árvore de Natal, mas em momento algum é mostrada a invasão de qualquer cerimónia cristã de Natal. No entanto, na mesma mensagem, André Ventura alerta que “se não pararmos a islamização da Europa, em breve estaremos todos assim!“.

Factos: são imagens de última passagem de ano

Uma simples pesquisa reversa pelo primeiro fotograma do vídeo revela que o vídeo e a denúncia circulam há pelo menos 10 dias, sobretudo em contas que costumam partilhar desinformação.

Mas também revela mensagens mais antigas, nomeadamente do início de janeiro deste ano, igualmente com acusações xenófobas contra migrantes norte-africanos e árabes.

Pesquisas adicionais apontam que o vídeo ilustra os festejos da última passagem de ano naquele local, dado que existem outros vídeos com elementos comuns, como este publicado a 1 de janeiro no Instagram.