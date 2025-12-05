Ouvir
Eletricidade

Novos cortes de luz em cinco municípios neste domingo

05 dez, 2025 - 23:00 • Catarina Magalhães

Por razões de segurança, estas interrupções pretendem corrigir situações de insegurança da rede e até prevenção de avarias.

A E-REDES informa que neste domingo, a 7 de dezembro, vai proceder à interrupção programada no fornecimento de energia elétrica em cinco municípios. Estas interrupções pretendem corrigir situações de insegurança da rede e até prevenção de avarias.

Os municípios de Pinhel, Sintra, Lisboa, Lagos e Loulé são os implicados no corte de luz. A operadora da rede portuguesa garante que o trabalho investido pretende "evitar as interrupções de fornecimento e, quando necessárias, minimizar a sua duração", lê-se na publicação do site.

Saiba que municípios e freguesias são afetadas

  • Pinhel – Freguesia de Pinhel (Rua Professor Doutor Oliveira e Silva), das 06h00 à 11h00;
  • Sintra – União das Freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar, das 06h00 às 12h00;
  • Lisboa – Freguesia de Avenidas Novas, das 05h00 às 11h00;
  • Lisboa – Freguesia de Carnide (Rua Rio Guadiana), das 05h00 às 11h00;
  • Lagos – Freguesia de São Gonçalo De Lagos, das 06h00 às 11h00;
  • Loulé – Freguesia de Quarteira, das 06h00 às 11h00, exceto a Rua do Depósito e Rua Outeiro das 07h00 às 11h00.

Durante estas interrupções serão realizadas manobras técnicas, ligações, reparações e trabalhos de conservação da rede elétrica, sempre que estejam esgotadas as possibilidades de alimentação alternativa a partir de outras instalações.

Por razões de segurança, a E-Redes aconselha que todas as instalações sejam consideradas permanentemente em tensão durante o período da intervenção.

