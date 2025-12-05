Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 05 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Direitos laborais

“O Mercadona persegue os pais e as mães": Sindicato denuncia discriminação a trabalhadores

05 dez, 2025 - 22:11 • Lusa

Entre as queixas, o sindicato dos trabalhadores do comércio acusam o Mercadona de não cumprir contratos, marcar faltas injustificadas e castigar trabalhadores, “nomeadamente os que exigem os seus direitos”.

A+ / A-

O sindicato dos trabalhadores do comércio acusou esta sexta-feira o Mercadona de discriminar os seus funcionários, sobretudo os que exigem os seus direitos, de marcar faltas injustificadas e não cumprir o Contrato Coletivo de Trabalho.

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) vai avançar com um conjunto de ações de denúncia, este sábado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“O Mercadona ataca os nossos direitos diariamente: persegue as mães e os pais trabalhadores que tentam exercer o direito a acompanhar os seus filhos”, indicou, em comunicado. A estrutura sindical disse que a cadeia espanhola de supermercados põe em tribunal pareceres da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) que dão razão aos trabalhadores.

Por outro lado, acusou o Mercadona de marcar faltas injustificadas ilegalmente, de discriminar, perseguir e castigar trabalhadores, “nomeadamente os que exigem os seus direitos”, e de não cumprir o Contrato Coletivo de Trabalho, obrigando os trabalhadores a fazer tarefas para lá das suas funções.

Este sábado, entre as 11h00 e as 13h00, o sindicato vai denunciar estas práticas nas lojas de Viana do Castelo, Águeda, Montijo, Caldas e Santarém, Real Braga, e no Mercadona Campanhã e Alverca.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 05 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975